США договорились с Ираком и Сирией о нефтепроводе в обход Ормузского пролива

БАГДАД (ИА Реалист). США, Ирак и Сирия готовятся объявить о планах по восстановлению исторического нефтепровода Киркук — Банияс, соединяющего нефтяные месторождения на севере Ирака со средиземноморским побережьем Сирии.
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