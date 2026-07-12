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ИА Реалист

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США договорились с Ираком и Сирией о нефтепроводе в обход Ормузского пролива

США договорились с Ираком и Сирией о нефтепроводе в обход Ормузского пролива

БАГДАД (ИА Реалист). США, Ирак и Сирия готовятся объявить о планах по восстановлению исторического нефтепровода Киркук — Банияс, соединяющего нефтяные месторождения на севере Ирака со средиземноморским побережьем Сирии.

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