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Экс-гендиректора московского «Торпедо» осудили на два года за подкуп судей

Суд вынес решение о назначении бывшему генеральному директору футбольного клуба «Торпедо» (Москва) Валерию Скородумову наказания в виде двух лет лишения свободы в колонии по делу о подкупе футбольных судей.

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