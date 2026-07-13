Экс-гендиректора московского «Торпедо» осудили на два года за подкуп судей

Суд вынес решение о назначении бывшему генеральному директору футбольного клуба «Торпедо» (Москва) Валерию Скородумову наказания в виде двух лет лишения свободы в колонии по делу о подкупе футбольных судей.
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