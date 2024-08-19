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В Госдуме предложили снять мораторий на казнь для иностранных наемников

В Госдуме предложили снять мораторий на казнь для иностранных наемников

Колунов пояснил, что сегодня наказание за наемничество, согласно статье 359 УК, составляет от семи до 15 лет лишения свободы, если будут доказаны эпизоды убийства, то оно может увеличиться до пожизненного.

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