Более трех миллионов россиян проголосуют на выборах президента не по прописке

Столько человек воспользовались сервисом Мобильный избиратель Более трех миллионов россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель", чтобы проголосовать на президентских выборах не по месту прописки.
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