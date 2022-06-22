Деньги на почву: использование маткапитала могут расширить на покупку земли

Материнский капитал необходимо разрешить тратить на покупку земельных участков. Соответствующий проект закона разработан, обсуждается экспертами и готовится к внесению в Госдуму, сообщили «Известиям» в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ).
Материнский капитал необходимо разрешить тратить на покупку земельных участков. Соответствующий проект закона разработан, обсуждается экспертами и готовится к внесению в Госдуму, сообщили «Известиям» в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ).
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