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Аргументы недели

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FT: Администрация Трампа заработала $13 млрд на венесуэльской нефти, но судьба средств неизвестна

FT: Администрация Трампа заработала $13 млрд на венесуэльской нефти, но судьба средств неизвестна

Администрация Трампа, по оценкам, собрала около 13 миллиардов долларов от экспорта венесуэльской нефти с момента того, как в январе взяла под контроль продажи нефти в этой стране, однако, по данным FT, мало информации о том, как эти средства были использованы.

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