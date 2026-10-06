ЦСКА переманивает футболиста у главного соперника, «Спартак» сохранил лидера. Трансферные слухи дня

Собрали главное.Что в РоссииЦСКА хочет подписать Пруцева зимойРИА НовостиПолузащитник «Спартака» Данил Пруцев может перейти в ЦСКА, сообщает инсайдер Иван Карпов.
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