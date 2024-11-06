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Захарова спросила Зеленского про полет на Марс после его слов о Трампе

Захарова спросила Зеленского про полет на Марс после его слов о Трампе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 ноября прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, о его разговоре с экс-главой Белого дома и кандидатом на пост президента США от демократов Дональдом Трампом о «плане победы».

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