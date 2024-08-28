Прокуратура нагрянула в переполненный мигрантами хостел в Новосибирске

Работодатель, арендатор и арендодатель должны будут устранить все выявленные нарушения.Прокуратура Советского района Новосибирска провела рейд с привлечением полиции, сотрудников ФСБ и других служб в местах массового проживания иностранных граждан с целью проверки данных объектов на предмет соблюдения миграционного законодательства.