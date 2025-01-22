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Пушков резко высказался о Макроне: Объявил себя знаменосцем войны

Пушков резко высказался о Макроне: Объявил себя знаменосцем войны

Русский сенатор прокомментировал последние действия французского лидера.В последнее время президент Франции Эммануэль Макрон то и дело демонстративно противопоставляет себя американскому лидеру Дональду Трампу.

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