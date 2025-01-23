"Вот такая печальная правда".Украинка рассказала о мизерных выплатах на детей, о пенсиях, о поддержке "коллективного Запада" и о том, что русских солдат не боятся, когда они "заходят" в населенные пункты, в отличие от боевиков ВСУ.
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