"Вот такая печальная правда".Украинка рассказала о мизерных выплатах на детей, о пенсиях, о поддержке "коллективного Запада" и о том, что русских солдат не боятся, когда они "заходят" в населенные пункты, в отличие от боевиков ВСУ.