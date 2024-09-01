"Я жива-здорова - всем назло". Новости о серьёзных болезнях Дружининой, Буйнова и других звёзд - сколько в них правды?

"Я жива-здорова - всем назло". Ставшие особенно частыми в последние недели новости о серьёзных болезнях Светланы Дружининой, Александра Буйнова и других отечественных звёзд - сколько в них правды?Знаменитости тоже люди, они тоже болеют, иногда серьёзно и порой смертельно, - данная мысль настолько очевидна, что даже банальна.