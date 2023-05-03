5 особенностей Китая, которые никогда не поймут иностранцы«Попытки понять феномен азиатской культуры в целом, не рассматривая страны по отдельности, едва ли будут успешными – слишком аутентичны и самобытны традиции и настроения каждой из них.
5 особенностей Китая, которые никогда не поймут иностранцы«Попытки понять феномен азиатской культуры в целом, не рассматривая страны по отдельности, едва ли будут успешными – слишком аутентичны и самобытны традиции и настроения каждой из них.
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