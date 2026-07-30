В США запатентовали модульные дата-центры на орбите с пассивным охлаждением

Вычислительные модули будут питаться от Солнца и охлаждаться напрямую в космосеSophia Space совместно с Калифорнийским технологическим институтом (Caltech) получила патент на архитектуру крупных модульных дата-центров для работы на орбите.
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