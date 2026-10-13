HR-эксперт Белодед: за фразой «дружный коллектив» может стоять токсичная среда

Обещание дружного коллектива в объявлении о работе может скрывать токсичную атмосферу, невысокую зарплату и ожидание, что сотрудники будут трудиться за идею.
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