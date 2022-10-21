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Хави об игре де Йонга с «Вильярреалом»: «Совершенный матч. Он убеждает меня, что должен играть»

Тренер «Барселоны» Хави оценил игру Френки де Йонга в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:0). Полузащитник вышел в стартовом составе «Барсы» и был заменен на 70-й минуте.

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