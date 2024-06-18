Армения подписала контракт на приобретение самоходок Caesar

Министры обороны Армении Сурен Папикян (слева) и Франции Себастьян Лекорню с макетом САУ Caesar / © SebLecornu / Х Ранее минобороны Армении сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-немецким оборонным концерном KNDS, который производит САУ, танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и другие образцы техники.