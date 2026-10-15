Полный привод в кроссоверах Geely Atlas и Geely Atlas Pro обладает эксклюзивной конструкцией BorgWarner или, выражаясь по науке — NexTrac AWDSystem, что переводится как следующая по маршруту интеллектуальная система осуществления максимальной проходимости в условиях реального времени.
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