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Что такое Римский статут МУС и какие страны его придерживаются

Что такое Римский статут МУС и какие страны его придерживаются

Что представляет собой документ под названием Римский статут Международного уголовного суда, зачем страны мира его подписывают, какое отношение устав имеет к России, почему его ратифицировали в Армении – в материале «ФедералПресс».

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