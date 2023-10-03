Что такое Римский статут МУС и какие страны его придерживаются

Что представляет собой документ под названием Римский статут Международного уголовного суда, зачем страны мира его подписывают, какое отношение устав имеет к России, почему его ратифицировали в Армении – в материале «ФедералПресс».
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