Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Влад Владимиров
    Не пора ли и нам в Киев, Львов такие же ответки посылать? Пусть не по мирным жителям, а по административным зданиям х...МО РФ об ударе по...
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"Будет еще хуже". В Киеве осознали, о чем говорил Путин

"Будет еще хуже". В Киеве осознали, о чем говорил Путин

Отказ Киева и его западных союзников от прекращения огня с каждым разом делает для него хуже условия, выдвигаемые Москвой, такое мнение высказал депутат Верховной рады, бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в эфире YouTube-канала политолога Вадима Карасева.

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