В центре Владикавказа произошла драка, переросшая в стрельбу. По информации СМИ, пострадал известный чеченский боец ММА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Похититель 10-лет...
- ВА Трамп сопроводил ...
- LD «Каждый день»: Пу...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым