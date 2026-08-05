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ВОЗ: число заболевших Эболой в ДР Конго возросло в два раза за неделю

ВОЗ: число заболевших Эболой в ДР Конго возросло в два раза за неделю

REUTERS/Thomas Mukoya Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в отдельных очагах в Демократической Республике Конго (ДРК) число новых случаев лихорадки Эбола за последнюю неделю удвоилось.

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