Миграционная ситуация на южной границе США: откуда взялись десятки паспортов КНР и Украины Ольга ВайленкоВ последние месяцы миграционная ситуация на южной границе США стала предметом оживленных дискуссий.
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