Опомнились: Пентагон призвал к диалогу с Россией. "Никто не хочет ядерной войны"

Дмитрий Бакланов

У них в правительстве разные типы есть. Есть желающие сохранить Россию слабой сверхдержавой с ЯО. Это Пентагон. Если нет сверхдержавы-противника, то нет и субсидий на стратегическое вооружение. А есть желающие погреть руки на грабеже остатков Росси после её развала. И еще несколько групп по разному заинтересованных в продолжении войны до бесконечности и в немедленном прекращении войны тоже.