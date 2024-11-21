СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Любой,поставленный на должность директора Института диаспор обязан защищать диаспоры. Нет диаспор - нет института, до...Предложения по на...
  • Бобкина Татьяна
    До каких пор это вонючий Ельцин центр будет смердить ?КАКАЯ МЕРЗОСТЬ В ...
  • Гарий Щерба
    ТВАРИ ДВУЛИЧНЫЕ , просто  СЛЫШАТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЯ  с Потомака в  ЯРОСТЬ вводит ...!!!Вы не поверите: о...

Опомнились: Пентагон призвал к диалогу с Россией. "Никто не хочет ядерной войны"

Опомнились: Пентагон призвал к диалогу с Россией. "Никто не хочет ядерной войны"

Фото: коллаж Царьграда Опомнились: Пентагон призвал к диалогу с Россией. "Никто не хочет ядерной войны, верно?" - задался риторическим вопросом представитель Стратегического командования Минобороны США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Бакланов
У них в правительстве разные типы есть. Есть желающие сохранить Россию слабой сверхдержавой с ЯО. Это Пентагон. Если нет сверхдержавы-противника, то нет и субсидий на стратегическое вооружение. А есть желающие погреть руки на грабеже остатков Росси после её развала. И еще несколько групп по разному заинтересованных в продолжении войны до бесконечности и в немедленном прекращении войны тоже.
Ответить
5 час.
Александр Николаевич
СЕГОДНЯ наши запустили ракету по хохляндии мощностью в ДЕСЯТЬ МАХОВ (возможно уже долетела?). Интересно, куда попали...!?
Ответить
3 час.
Дмитрий Бакланов
Вы скорость с мощностью попутали...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх