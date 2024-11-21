Фото: коллаж Царьграда Опомнились: Пентагон призвал к диалогу с Россией. "Никто не хочет ядерной войны, верно?" - задался риторическим вопросом представитель Стратегического командования Минобороны США.
Опомнились: Пентагон призвал к диалогу с Россией. "Никто не хочет ядерной войны"
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
У них в правительстве разные типы есть. Есть желающие сохранить Россию слабой сверхдержавой с ЯО. Это Пентагон. Если нет сверхдержавы-противника, то нет и субсидий на стратегическое вооружение. А есть желающие погреть руки на грабеже остатков Росси после её развала. И еще несколько групп по разному заинтересованных в продолжении войны до бесконечности и в немедленном прекращении войны тоже.
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5 час.
Александр Николаевич
СЕГОДНЯ наши запустили ракету по хохляндии мощностью в ДЕСЯТЬ МАХОВ (возможно уже долетела?). Интересно, куда попали...!?
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3 час.
Дмитрий Бакланов
Вы скорость с мощностью попутали...
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3 час.
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