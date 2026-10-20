Сравнения между протестами индийского движения «народная тараканья партия» (CJP) против реформы избирательных списков и беспорядками во Франции, Непале и Бангладеш отверг основатель организации Абхиджит Дипке, 20 октября сообщает Economic Times.
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