В Холмогорском округе создают лесной парк-отель для семейного отдыха

Открытие первого корпуса здания в поселке Малая Товра запланировано уже этим летом.Министерство культуры Поморья сообщает, что гости парка-отеля смогут насладиться красотой северной природы, воспользоваться уличными спортивными площадками, а также отдохнуть на обустроенном берегу Северной Двины.
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