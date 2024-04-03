В Холмогорском округе создают лесной парк-отель для семейного отдыха

Открытие первого корпуса здания в поселке Малая Товра запланировано уже этим летом.Министерство культуры Поморья сообщает, что гости парка-отеля смогут насладиться красотой северной природы, воспользоваться уличными спортивными площадками, а также отдохнуть на обустроенном берегу Северной Двины.