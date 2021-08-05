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КГБ назвал имена тех, кто стоит за попытками переворота в Беларуси.

КГБ назвал имена тех, кто стоит за попытками переворота в Беларуси.

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая важная роль в организации протестов в Беларуси принадлежит Соединенным Штатам Америки.

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Владимир Eвтушенко
Россия большая по территории страна, но не великая с её4% мирового ВВП
Алексей АК
Стар Евтюх по годам , но не умен ,с одной извилиной ...и то , которая на заднице и прямая.
Николай Алексеевич Niko
👍👍👍
Владимир Eвтушенко
Ты просто дебил , шавка оли гархов.
Владимир Eвтушенко
Член тебе в глотку, подонку!
Николай Алексеевич Niko
Владимир Eвтушенко
Владимир Eвтушенко
Что, падаль голубая, правда не нравится, шакалу пиндосскому?
Алексей АК
Такие визгливые петухи ,как Евтюх , не нравятся ни нам, русским , ни пиндосам....Что не удивительно ! Евтюх же переобутый в "коммуниста" - тупой ,щирый хохел ! )))
Валерий Федосеев
Уж очень ненавистны славяне для саксов, королевских засранцев. Российские земли им покоя не дают.

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