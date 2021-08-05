КГБ назвал имена тех, кто стоит за попытками переворота в Беларуси.

Новости России и мираПолитикаКГБ назвал имена тех, кто стоит за попытками переворота в Беларуси. 4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая важная роль в организации протестов в Беларуси принадлежит Соединенным Штатам Америки.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир EвтушенкоРоссия большая по территории страна, но не великая с её4% мирового ВВПАлексей АКСтар Евтюх по годам , но не умен ,с одной извилиной ...и то , которая на заднице и прямая.Николай Алексеевич Niko👍👍👍Владимир EвтушенкоТы просто дебил , шавка оли гархов.Владимир EвтушенкоЧлен тебе в глотку, подонку!Николай Алексеевич NikoВладимир EвтушенкоВладимир EвтушенкоЧто, падаль голубая, правда не нравится, шакалу пиндосскому?Алексей АКТакие визгливые петухи ,как Евтюх , не нравятся ни нам, русским , ни пиндосам....Что не удивительно ! Евтюх же переобутый в "коммуниста" - тупой ,щирый хохел ! )))Валерий ФедосеевУж очень ненавистны славяне для саксов, королевских засранцев. Российские земли им покоя не дают.Комментировать
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