Врач Кашух назвала причины возникновения синдрома раздражённого кишечника

Одним из самых загадочных недугов является синдром раздраженного кишечника. От этого заболевания страдают 10-20 процентов населения планеты в возрасте от 25 до 45 лет, но ученые до сих пор не могут разобраться в механизме его возникновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии