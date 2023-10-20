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Врач Кашух назвала причины возникновения синдрома раздражённого кишечника

Врач Кашух назвала причины возникновения синдрома раздражённого кишечника

Одним из самых загадочных недугов является синдром раздраженного кишечника. От этого заболевания страдают 10-20 процентов населения планеты в возрасте от 25 до 45 лет, но ученые до сих пор не могут разобраться в механизме его возникновения.

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