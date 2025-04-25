Весенний фаворит: 5 нежных идей маникюра в светлых тонах, в которые ты влюбишься этой весной Алёна ЮрьеваПосле долгих месяцев тёмных, насыщенных оттенков хочется перемен — лёгкости, романтики и той самой «нежнятины», которая делает образ особенно весенним.
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