Путин защитил Набиуллину от нападок Костина, Дерипаски и Чемезова

Президент Владимир Путин защитил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину от нападок коллег-банкиров и олигархов. Во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» он дал четко понять, что поддерживает политику Центробанка, позволяющую сдерживать инфляцию, и ничего плохого в этой политике не видит.