Yonhap: власти КНДР официально сообщили об отправке войск в Россию

Решение принято в соответствии с договором о стратегическом партнерстве КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на СМИ КНДР.
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