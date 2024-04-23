Врачи Южнопортового помогли женщине со сложным заболеванием

Как сообщает паблик больницы №13, врачи отделения гинекологии на днях провели сложную операцию. У молодой женщины после проведения ультразвукового исследования была диагностирована редкая патология – шеечная беременность.
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