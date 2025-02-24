Нацики воют от ужаса после ударов по Киеву: Карта специальной военной операции на Украине на 24 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваМинувшей ночью объекты ВСУ и обслуживающая их инфраструктура оказались под шквалом ударов российских беспилотников «Герань» и ракет.