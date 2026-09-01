Урок от соседа: как Казахстан жестко контролирует мигрантов, России есть что перенять

Пока в России продолжаются бесконечные дискуссии о миграционной политике, соседний Казахстан без лишней огласки и громких заявлений внедряет систему платных электронных разрешений (ETA) для нахождения в стране всех иностранцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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