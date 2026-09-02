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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кныжов о СКА: «Все команды КХЛ тренируются только ради того, чтобы потом побороться за Кубок Гагарина. Мы ничем от них не отличаемся. Выходим на лед, потому что хотим выиграть трофей»

Защитник СКА Николай Кныжов поделился ожиданиями от сезона-2026/27. Игрок перешел в СКА в межсезонье.

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