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По следам Грейс Келли: прожить день, как принцесса

По следам Грейс Келли: прожить день, как принцесса

Вы знали, что к свадьбе Грейс Келли и князя Ренье III селекционеры вывели особую розу? Сорт назвали Grace de Monaco ― это изящный чайно-гибридный цветок с нежно-розовыми лепестками и сильным ароматом.

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