Больше полумиллиона рублей украли в Калуге при ремонте крыши дома

По результатам прокурорской проверки против чересчур хитрого предпринимателя возбуждено уголовное дело за мошенничествоДиректора строительной фирмы, проводившей капремонт крыши жилого многоквартирного дома в Калуге, заподозрили в том, что при выполнении работ он "сэкономил" материалов больше чем на 600 тысяч рублей.