Больше полумиллиона рублей украли в Калуге при ремонте крыши дома

По результатам прокурорской проверки против чересчур хитрого предпринимателя возбуждено уголовное дело за мошенничествоДиректора строительной фирмы, проводившей капремонт крыши жилого многоквартирного дома в Калуге, заподозрили в том, что при выполнении работ он "сэкономил" материалов больше чем на 600 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)