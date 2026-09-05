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RT Russia

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Мендель заявила, что отказ Киева от переговоров разрушает Украину

Мендель заявила, что отказ Киева от переговоров разрушает Украину

Киевский режим своим нежеланием садиться за стол переговоров разрушает Украину. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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