Политолог раскрыл, чего ожидать от США в случае победы Трампа

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире "Радио 1" заявил, что допускает изменение отношений России и США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году.
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