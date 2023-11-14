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Политолог раскрыл, чего ожидать от США в случае победы Трампа

Политолог раскрыл, чего ожидать от США в случае победы Трампа

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире "Радио 1" заявил, что допускает изменение отношений России и США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году.

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