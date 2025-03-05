Вашингтон и Бухарест вынашивают проект энергетического коридора Средняя Азия – Кавказ – Европа (Central Asia – Caucasus – Europe) для противодействия укреплению энергетического потенциала Евразийского экономического союза и недопущения Китая к минеральным ресурсам в данной точке планеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии