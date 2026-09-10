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Татар-информ

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Певица Приходько объяснила, почему снова говорит на русском

Певица Приходько объяснила, почему снова говорит на русском

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, почему вновь стала общаться преимущественно на русском языке.

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