Хмельной водитель предлагал взятку автоинспекторам в Ельце

Нетрезвый ельчанин попал в поле зрения инспекторов ДПС 19 декабря прошлого года на улице Коммунаров. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, а при составлении протокола об административном правонарушении предложил полицейскому взятку в размере 30 тысяч рублей.
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