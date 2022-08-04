Первый российский интернет-магазин начал использовать нейросеть для создания баннеров

Российский интернет-магазин XCOM-SHOP стал первой в России торговой онлайн-площадкой, который использует баннеры, созданные самообучающейся нейросетью MidJourney.
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