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«Беспредел творили»: как россиянина Селезнева похитили спецслужбы США

«Беспредел творили»: как россиянина Селезнева похитили спецслужбы США

Вернувшийся по обмену заключенными из США россиянин Роман Селезнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Игорю Балдину рассказал, что был буквально похищен американскими спецслужбами в 2014 году.

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