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Телохранитель Фонарев: охрана Роберта Фицо может быть причастна к покушению

Телохранитель Фонарев: охрана Роберта Фицо может быть причастна к покушению

Действия сотрудников охраны премьера Словакии Роберта Фицо вызывают подозрения в их возможном соучастии в покушении, об этом проинформировал эксперт по безопасности и руководитель штаб-квартиры «Национальной ассоциации телохранителей России» Алексей Фонарев, передал «АиФ».

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