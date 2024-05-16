Телохранитель Фонарев: охрана Роберта Фицо может быть причастна к покушению

Действия сотрудников охраны премьера Словакии Роберта Фицо вызывают подозрения в их возможном соучастии в покушении, об этом проинформировал эксперт по безопасности и руководитель штаб-квартиры «Национальной ассоциации телохранителей России» Алексей Фонарев, передал «АиФ».