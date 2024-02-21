ФСБ задержала администратора Telegram-канала из Читы по делу о госизмене

Силовики задержали жителя Читы при попытке выехать из России и попросить политическое убежище в США. Он администрировал антироссийский Telegram-канал и передавал иностранцам данные военнослужащих, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Забайкальскому краю.