ФСБ задержала администратора Telegram-канала из Читы по делу о госизмене

Силовики задержали жителя Читы при попытке выехать из России и попросить политическое убежище в США. Он администрировал антироссийский Telegram-канал и передавал иностранцам данные военнослужащих, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Забайкальскому краю.
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