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Русская весна

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Ночная атака ВСУ: 57 БпЛА были сбиты только над Краснодарским краем

Ночная атака ВСУ: 57 БпЛА были сбиты только над Краснодарским краем

Как сообщает Министерство обороны России, в течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет  ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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