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Парламентская газета

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Кто родился 15 марта

Кто родился 15 марта

Ростислав Эрнстович Гольдштейн (56 лет), временно исполняющий обязанности главы Республики Коми. Являлся заместителем председателя Государственного совета Республики Коми, возглавлял комитет по социальной политике.

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