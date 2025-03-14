Кто родился 15 марта

Ростислав Эрнстович Гольдштейн (56 лет), временно исполняющий обязанности главы Республики Коми. Являлся заместителем председателя Государственного совета Республики Коми, возглавлял комитет по социальной политике.
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