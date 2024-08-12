📹❗️Низковысотные и высотные подступы к выставке "Армия-2024" надежно прикрывает батарея зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹❗️Низковысотные и высотные подступы к выставке "Армия-2024" надежно прикрывает батарея зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".