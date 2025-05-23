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В России составили список из 8 автомобилей, допущенных к работе в такси

В России составили список из 8 автомобилей, допущенных к работе в такси

В России утвердили список автомобилей, разрешенных для работы в такси, сообщает журнал "За рулем". "В основном это автомобили российской сборки: Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, а также китайские Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5.

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